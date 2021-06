DFB-Schatzmeister Osnabrügge: "Ich will mein Leben zurück"

Stephan Osnabrügge hört im kommenden Jahr als DFB-Schatzmeister auf. In seiner Erklärung, warum er nicht erneut kandidiert, findet er klare Worte.

"Weil ich an der Auswahl Fritz Kellers beteiligt war. Das belastet mich sehr, sowohl gegenüber Fritz als auch gegenüber den Landesverbandspräsidenten, denen ich gesagt habe, ihr müsst jetzt halt vertrauen, dass der Fritz der Richtige ist", erklärte Osnabrügge.

Fritz Keller war im September 2019 DFB-Präsident geworden. Am 11. Mai 2021 gab er sein Amt allerdings wieder nach einer erneuten DFB-Krise und seinem Nazi-Eklat wieder auf. Keller hatte seinen Vize Rainer Koch in einer Sitzung mit dem Nazi-Richter Roland Freisler verglichen.

Osnabrügge: "Will mein Leben zurück"

Osnabrügge stört beim DFB auch "die Art und Weise des Umgangs miteinander. Sowohl intern als auch, was die Instrumentalisierung von Medien und auch Staatsanwaltschaften angeht, um Menschen zu schaden."

Osnabrügge weiter: "In einem solchen Umfeld möchte ich nicht arbeiten. Das kann ich meiner Familie, meinen Kolleginnen und Kollegen in der Anwaltskanzlei nicht zumuten. Diese Art des Umgangs, wie ich es zum Beispiel gerade in Zusammenhang mit der Ethikkommission erlebe, brauche ich nicht."