Vor Achtelfinale gegen England: Neuer ruft große Ziele aus

Manuel Neuer hat vor dem EM-Achtelfinale gegen England große Ziele ausgerufen. "Wir haben ein Etappenziel erreicht, aber das ist nicht, was wir wollen. Wir geben uns mit der Achtelfinalteilnahme nicht zufrieden. Das ist nicht unser Anspruch", sagte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft vor dem Klassiker in London im kicker-Interview und fügte mit Blick auf die Halbfinals und das Endspiel an: "Wir wollen noch mal in London spielen."