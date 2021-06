"Gold wert": Havertz und Gosens von Müller beeindruckt

Die Fußball-Nationalspieler Kai Havertz und Robin Gosens sind tief beeindruckt von Rückkehrer Thomas Müller. "Er bringt sich immer ein und versucht immer eine Lösung parat zu haben. Das macht ihn einzigartig als Mensch und als Spieler", sagte Gosens vor dem EM-Achtelfinale am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in London gegen England und kommt zu dem Schluss: "Es ist für uns Gold wert, ihn in der Mannschaft zu haben. Er hebt uns auf ein höheres Niveau."