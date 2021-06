Nur der berühmte Opa hatte kein Gelb: Van der Poel macht es wie der Vater

"Da ist ein Traum wahr geworden. Von diesem Szenario hätte man nur träumen können", sagte Mathieu van der Poel, der seine erste große Rundfahrt überhaupt bestreitet, nach dem Etappensieg auf der zweiten Etappe an der Mur-de-Bretagne: "Als mein Team mir im Ziel sagte, dass ich auf jeden Fall Gelb habe, war das ein unglaublich emotionaler Moment."

Der 2019 im Alter von 83 Jahren verstorbene Poulidor hatte 14-mal die Tour bestritten, sieben Etappen gewonnen und achtmal das Gesamtpodium erreicht, jedoch nie Gelb getragen. Zu Ehren "Poupous" kleidete sich van der Poels Alpecin-Fenix auf der ersten Etappe am Samstag in ein Trikot im ikonischen Gelb-Violett von Poulidors berühmter Mercier-Mannschaft - am Sonntag siegte der Enkel aber im gewohnten Dunkelblau.