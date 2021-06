Großkreutz Teilnehmer bei RTL-Event

2014er-Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz (32) gehört in der Sommerpause zu den namhaften Teilnehmern an der TV-Show "Die RTL Sommerspiele".

2014er-Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz (32) gehört in der Sommerpause zu den namhaften Teilnehmern an der TV-Show "Die RTL Sommerspiele", bei der sich am 16. und 17. Juli über 30 Prominente in 14 olympischen Disziplinen messen. Die Olympischen Spiele in Tokio starten am 23. Juli.