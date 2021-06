EM 2021: Belgien bangt um Einsatz von Kevin De Bruyne und Eden Hazard

"Kevin hat etwas am Knöchel abbekommen, das war ein wirklich übles Foul. Bei Eden sind es eher muskuläre Beschwerden", berichtete Trainer Roberto Martinez nach dem 1:0 (1:0) gegen Titelverteidiger Portugal . ( Spielplan & Ergebnisse der EM 2021 )

De Bruyne wurde am Sonntagabend in Sevilla kurz nach Wiederanpfiff ausgewechselt, nachdem der Offensivspieler von Manchester City in der ersten Hälfte bei einem Konter rüde von Joao Palhinha gefoult worden war.