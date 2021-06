FC Bayern: Leroy Sané unter Druck - Hasan Salihamidzic fordert Steigerung

Der FC Bayern erwartet sich einen Leistungssprung von Leroy Sané in dessen zweiter Saison in München. Für Hasan Salihamidzic steht Sané vor einem wichtigen Jahr.

Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic fordert einen Leistungssprung von Leroy Sané in dessen zweitem Jahr beim Rekordmeister.

In der ersten Saison habe sich der Nationalspieler nach einem Kreuzbandriss "wieder herangetastet, sein großes Talent und einige gute Spiele gezeigt. Aber jetzt erwarten wir, dass er Leistungsträger wird und die Mannschaft auch trägt", sagte Salihamidzic dem kicker .

In der Nationalmannschaft schafft Sané ähnliches aktuell nicht. Nach zwei Kurzeinsätzen und einem schwachen Spiel gegen Ungarn von Beginn an steht der 25-Jährige aktuell sehr in der Kritik.