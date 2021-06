Thorgan Hazard, Meunier und Witsel: BVB-Sorgenkinder sind Belgiens Erfolgsgaranten

BVB-Trio Hazard, Meunier und Witsel blüht bei Belgien auf

Ganz nebenbei lief der 28-jährige Thorgan Hazard mit seinem zweiten Turniertor - doppelt so viele wie in 16 Ligaspielen für den BVB - auch noch seinem Bruder Eden den Rang ab. Es war bereits das vierte Länderspieltor für den zwei Jahre jüngeren Dortmunder, seit Eden zum letzten Mal getroffen hat - im November 2019.

Lob von Belgien-Coach Martínez

Witsels Blitz-Comeback ein "kalkulierbares Risiko"

Witsels Blitz-Comeback grenzt an ein Wunder, da ein Achillessehnenriss in der Regel sechs bis neun Monate Pause bedeutet. Doch Witsel nahm sich den ehemaligen Inter-Kapitän Javier Zanetti zum Vorbild, der es in fünf Monaten geschafft hatte. "Die Qualität seiner Sehne war in Ordnung. Nicht so ausgefranst. Es war alles für eine beschleunigte Reha da", erklärte Mannschaftsarzt Geert Declercq kürzlich.