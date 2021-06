Corona-Kontakt zwingt Konta zur Wimbledon-Absage

Als enge Kontaktperson eines Coronafalls darf die Britin Johanna Konta nicht in Wimbledon aufschlagen. Das teilte der All England Club am Sonntag mit. Die 30-Jährige, die vor zwei Wochen das Rasenturnier in Nottingham gewonnen hatte, muss sich auf Anordnung der Behörden für zehn Tage in Isolation begeben.