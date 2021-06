EM 2021: Cristiano Ronaldo kassiert bei Twitter Spott für Schauspieleinlage

Ronaldo dribbelte im Lauf der ersten Halbzeit auf der linken Seite an Youri Tielemans vorbei, der ihm den Ball wegspitzelte und ihn ins Stolpern brachte. Der Portugiese landete dabei mit dem Kopf auf der Schulter von Gegenspieler Thomas Meunier.

"Peinlich": Ronaldo kassiert reichlich Spott

"Mein Kind hat sich an Schranktüren schon schlimmer gestoßen und jammert nicht so rum", schrieb etwa ein User unter den Sportschau-Tweet. "Das war mehr als Peinlich von CR7, schreit wie am Spieß, hält sich im Gesicht und dabei wurde er nicht mal im Gesicht berührt...", meinte ein anderer.