Nach EM-Aus: Bondscoach de Boer lässt Zukunft offen

Ex-Nationalspieler kritisieren de Boer für Malen-Auswechslung

Der Bondscoach geriet in den Niederlanden bereits unmittelbar nach dem Spiel in die Kritik. Ex-Nationalspieler Pierre van Hooijdonk kritisierte im niederländischen Fernsehen NOS die Auswechslung von Flügelflitzer Donyell Malen für Quincy Promes unmitelbar nach dem Platzverweis von Matthijs de Ligt. "Das fällt in die Rubrik Advocaat", meinte van Hooijdonk.