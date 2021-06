EM 2021 heute LIVE: Kroatien - Spanien Achtelfinale im TV, Stream, Ticker

Ferran Torres steht bei Spanien in der Startelf © Imago

Die Kroaten schossen sich dann aber dank eines überragenden Luka Modric beim 3:1 gegen Schottland in die K.o.-Runde. Die Iberer machten es beim 5:0 gegen die Slowakei noch deutlicher.

Am Montag treffen beide in Kopenhagen direkt aufeinander.

Rebic ersetzt Perisic - Spanien baut Erfolgself um

Die Spanier sind in diesem Spiel auch deshalb leicht favorisiert, weil der aktuelle Vizeweltmeister auf Ivan Perisic verzichten muss. Der drittbeste Torschütze in der Verbandsgeschichte Kroatiens hat sich mit Corona angesteckt und fällt für das Spiel aus. Dafür rückt der Ex-Frankfurter Ante Rebic in die Startformation.