NBA-Ikone Magic Johnson: Für LeBron James wird es bei Titeln eng

Mit vier Meistertiteln ist LeBron James der am meisten dekorierte aktive Spieler der NBA - wie viele weitere sind noch drin?

Der ewige Rekord von Bill Russell, der in den Fünfzigern und Sechzigern mit den Boston Celtics elf Trophäen einsackte, ist unerreichbar. Als Messlatte gilt die "moderne" Schallmauer von sechs Ringen. James würde so gleichziehen mit den Legenden Kareem-Abdul Jabbar, Scottie Pippen - und vor allem Michael "Air" Jordan?

Schafft der inzwischen 36 Jahre alte Superstar der Los Angeles Lakers das noch? Die mit fünf Titeln ebenfalls noch vor ihm platzierte Lakers-Ikone Earvin "Magic" Johnson meldet Zweifel an.

Magic Johnson: LeBron James hat noch zwei gute Jahre

Nach Johnsons Einschätzung bleiben dem "King" nach dem Erstrunden-Aus der Lakers in diesem Jahr nur noch zwei Jahre, um sich den Traum von Ring Nummer sechs zu erfüllen - und dieser Doppelschlag werde schwierig. ( Alles Wichtige zur NBA )

"Ich denke, er hat noch zwei harte Jahre", meinte Johnson in einem Auftritt bei ESPN Radio zu dieser Frage. So lange sei James wohl noch annähernd in der Verfassung, die ihn zur Überfigur gemacht hat.