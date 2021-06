Werth führt deutsche Dressur-Equipe für Tokio an © AFP/SID/INA FASSBENDER

Die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) führt mit ihrer Fuchsstute Bella Rose die deutsche Dressur-Equipe für die Spiele in Tokio.

Die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) führt mit ihrer Fuchsstute Bella Rose die deutsche Dressur-Equipe für die Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) an. Nach der abschließenden Sichtung in Kronberg nominierte Bundestrainerin Monica Theodorescu erwartungsgemäß Werth sowie die beiden Mannschafts-Weltmeisterinnen Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Dalera und Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime. Ersatzreiterin ist Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle.