Petrissa Solja Solja erstmals Tischtennis-Europameisterin

Erfolgreicher Tag für Petrissa Solja. Die Langstädterin ist zum ersten Mal Tischtennis-Europameisterin im Damen-Einzel. Es ist nicht ihr einziger Titel in Warschau.

Die 27-Jährige gewann bei den Titelkämpfen in Warschau das erste EM-Finale im Damen-Einzel zwischen zwei Spielerinnen des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) gegen die ehemalige Vize-Europameisterin Shan Xiaona (Berlin) mit 4:1.

Vor ihrem Endspiel-Erfolg hatte Solja zusammen mit ihrer Finalgegnerin auch Gold im Doppel gewonnen . In einem ebenfalls deutschen Duell setzte sich das Duo gegen Titelverteidigerin Nina Mittelham (Berlin) und ihre neue Partnerin Sabine Winter (Schwabhausen) mit 3:2 durch.

Solja ist die fünfte Deutsche auf dem EM-Thron. Vor der Nummer 20 der Weltrangliste hatte zuletzt 2009 die eingebürgerte Chinesin Wu Jiaduo (Kroppach) bei der Heim-EM in Stuttgart den Titel gewonnen.

Erfolgreiche Historie der deutschen Spielerinnen

Erste Europameisterin des DTTB im Damen-Einzel war 1962 in Berlin die ehemalige Rekordnationalspielerin Agnes Simon (Kaiserberg). Erst 34 Jahre später triumphierte Rekordmeisterin Nicole Struse (Dülmen) 1996 in Bratislava, bevor Qianhong Gotsch (Böblingen) 2000 in Bremen den Titel holte.