BMW Open: Martin Kaymer verpasst Sieg nur hauchdünn - Hovland gewinnt

Kaymer: "Ich bin sehr zufrieden"

"Ich habe ähnlich gut gespielt wie an den ersten drei Tagen, der Putter lief aber heute heiß. Ich bin sehr zufrieden. In dem Stadium, in dem ich im Moment bin, ist es eindeutig ein Erfolg. Das Große und Ganze passt", sagte Kaymer, der 2008 als bislang einziger deutscher Profi in München gewinnen konnte.