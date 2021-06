FC Bayern München: Nicolas Kühn vor Wechsel zu Erzgebirge Aue

Der FC Bayern München lässt offenbar ein Talent in die 2. Bundesliga ziehen. Nicolas Kühn steht vor einem Wechsel zu Erzgebirge Aue.

Nach SPORT1 -Informationen steht Nicolas Kühn vor einem Wechsel in die 2. Bundesliga zu Erzgebirge Aue.

Aue in "guten Gesprächen" mit dem FC Bayern

Aue-Boss Helge Leonhardt sprach bei SPORT1 über den aktuellen Stand der Verhandlungen: "Nicolas ist ein Spieler, den wir gerne verpflichten wollen. Wir trauen ihm zu, dass er sich in Aue zu einem starken Spieler in der zweiten Liga entwickeln kann. Wir sind mit dem FC Bayern in guten Gesprächen."