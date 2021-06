EM 2021 heute LIVE: Frankreich - Schweiz im Achtelfinale im TV, Stream, Ticker

Als Gruppensieger setzt sich Frankreich in der Hammergruppe durch - wirklich überzeugt hat der Weltmeister von 2018 allerdings noch nicht. Nun geht es gegen die Schweiz.

In der Hammergruppe F der EM 2021 haben sich drei Schwergewichte für das Achtelfinale qualifiziert, lediglich die Ungarn mussten als Gruppenletzter in einer dramatischen Schlussphase die Segel streichen. Frankreich holte sich den Gruppensieg und trifft im Achtelfinale in Bukarest nun auf die Schweiz. (Spielplan & Ergebnisse der EM 2021)