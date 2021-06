HBL: Lemgo gewinnt zum Abschluss - Kehrmann "Trainer der Saison"

Der TBV Lemgo Lippe feiert in der Handball-Bundesliga einen erfolgreichen Abschluss. Florian Kehrmann wird als Trainer des Jahres ausgezeichnet.

DHB-Pokalsieger TBV Lemgo Lippe hat in der Handball-Bundesliga einen erfolgreichen Saisonabschluss gefeiert.

Kehrmann, als Spieler Weltmeister beim Heimturnier 2007, erhielt seine Ehrung kurz dem Anwurf vor 1000 zugelassenen Zuschauern in der Arena in Lemgo. Der frühere Rechtsaußen hatte seinen Klub vor drei Wochen zum ersten Pokalsieg seit 19 Jahren geführt. Die Pokal-Trophäe, die der TBV im Final Four mit Erfolgen gegen Rekordsieger THW Kiel und MT Melsungen gewann, wurde ebenfalls vor dem Anpfiff präsentiert.