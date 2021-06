Deutsche Tischtennis-Asse in drei EM-Finals unter sich

Timo Boll und Co. im EM-Finale unter sich © AFP/SID/RONNY HARTMANN

Titelverteidiger Timo Boll (Düsseldorf) und der zweimalige Champion Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) spielen bei der Tischtennis-EM in Warschau die Goldmedaille im Herren-Einzel unter sich aus. Der siebenmalige EM-Sieger Boll erreichte durch ein 4:2 gegen den schwedischen WM-Zweiten Mattias Falck zum achten Mal seit 2002 das Endspiel im Königswettbewerb, Ovtcharov erkämpfte sich ebenfalls in sechs Sätzen gegen den Portugiesen Marcos Freitas seine dritte Teilnahme an einem EM-Finale.