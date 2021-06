Nübel-Leihe von München nach Monaco perfekt

Der Wechsel von Bayern Münchens Ersatztorwart Alexander Nübel auf Leihbasis zum französischen Fußball-Spitzenverein AS Monaco ist perfekt.

Das bestätigten die Berater des 24-Jährigen auf SID-Anfrage.

Der Ex-Schalker, der den Medizincheck erfolgreich absolvierte, soll einen Zweijahresvertrag beim Klub von Nationalspieler Kevin Volland erhalten, nachdem sich Nübels Erwartungen beim deutschen Meister hinter Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer in der vergangenen Saison nicht erfüllt hatten. Laut Option soll eine Rückkehr nach einer Saison nach München möglich sein. Cheftrainer in Monaco ist der ehemalige Frankfurt- und Bayern-Coach Niko Kovac.

Bei den Monegassen hofft Schlussmann Nübel verstärkt auf Spielpraxis. Monaco erreichte in der vergangenen Saison unter Kovac in der Ligue 1 den dritten Rang und nimmt dadurch an der Qualifikation zur Champions League teil.