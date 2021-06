Gosens: Achtelfinale im Virusvariantengebiet "grenzwertig"

Fußball-Nationalspieler Robin Gosens blickt dem EM-Achtelfinale in London gegen England am Dienstag mit gemischten Gefühlen entgegen.

Fußball-Nationalspieler Robin Gosens blickt dem EM-Achtelfinale in London gegen England am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) mit gemischten Gefühlen entgegen. "Ich finde es schon grenzwertig, wenn ich ehrlich sein soll: 40.000 Zuschauer im Stadion im einzigen Land in Europa, wo die Inzidenzen hoch sind. Das macht es für uns nicht ungefährlich", sagte der Profi von Atalanta Bergamo.