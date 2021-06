Tennis: Auch Serena Williams verzichtet auf Olympia

Die Liste der prominenten Absagen für die olympischen Tenniswettbewerbe wird immer länger: Auch die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin Serena Williams wird nicht an den Sommerspielen in Tokio (ab 23. Juli) teilnehmen. Das teilte die viermalige Olympiasiegerin am Sonntag im Vorfeld des Rasen-Klassikers in Wimbledon mit.