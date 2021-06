Ringen: DRB-Generalsekretär Dittmann ist neuer Europa-Präsident

Der Deutsche Ringer-Bund (DRB) hat seinen internationalen Einfluss durch die Wahl seines langjährigen Generalsekretärs Karl-Martin Dittmann zum Präsidenten des europäischen Dachverbands (UWW Europe) massiv gestärkt. Der 60 Jahre alte Dittmann wurde am Sonntag beim Kongress in Dortmund als Nachfolger des vor rund einem Jahr gestorbenen Bulgaren Zeno Zenow berufen.

"Wer mich kennt, der weiß, dass ich alles dafür geben werden, Ringen in Europa nicht nur auf dem bereits hohen Niveau zu halten, sondern mit der Hilfe meiner europäischen Kollegen und der Unterstützung des Weltverbands United World Wrestling auch in dieser schwierigen Zeit weiter zu verbessern", sagte Dittmann: "Im Vordergrund stehen immer die Athleten, denn ohne sie existiert unser Sport nicht. Wir Funktionäre haben die Aufgabe, ihnen ihr Sportleben so einfach und gut wie möglich zu machen, damit die Qualität des Sports gesteigert wird."