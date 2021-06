Carla Suarez Navarro nach überstandener Krebserkrankung bei Olympia

Nach ihrer überstandenen Krebserkrankung darf Carla Suarez Navarro an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen.

"Ich bin sehr glücklich, Spanien ein letztes Mal bei den Olympischen Spielen zu vertreten - die größte Ehre für einen Sportler", schrieb Suarez Navarro bei Twitter. Bereits 2008 in Peking, 2012 in London und 2016 in Rio hatte sie an Olympischen Spielen teilgenommen.