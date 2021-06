Kenia-Rallye: Sebastien Ogier holt Sieg nach Aufholjagd

Weltmeister Sebastien Ogier hat bei der Rückkehr der Rallye-WM nach Kenia einen großen Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht.

Möglich wurde das durch einen langen Atem und eine starke Aufholjagd des Franzosen, am Sonntagmittag war der Sieg perfekt: Nach 18 Wertungsprüfungen lag Ogier knapp 22 Sekunden vor seinem Toyota-Markenkollegen Takamoto Katsuta aus Japan. Der Este Ott Tänak (Hyundai) lag als Dritter mehr als eine Minute zurück.

Dabei schien ein Sieg für Ogier in Kenia am Freitag schon außer Reichweite: Sein Toyota verlor Öl, Ogier fiel um mehr als zwei Minuten zurück, bis Samstagabend kämpfte sich der Franzose aber wieder auf Rang drei vor. Am Wochenende hielt er sich insgesamt schadlos, zahlreiche Konkurrenten fielen auf der fordernden Schotter-Rallye dagegen aus oder zurück.