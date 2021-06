W-Series: Sophia Flörsch erneuert Kritik an Frauen-Serie

Am Samstag startete die reine Frauen-Rennserie mit Formel-3-Autos im Rahmen der Formel 1 in ihre 2. Saison. Die Britin Alice Powell sicherte sich den Sieg beim Großen Preis von Spielberg, insgesamt fährt die Serie bei acht Großen Preisen der F1 im Vorprogramm.

"Alle Zuschauer sehen, dass Frauen einfach zu langsam sind"

"Die Siegerin von gestern ist 28 Jahre alt", kritisierte die DTM-Fahrerin am Sonntag via Twitter", der Altersdurchschnitt auf dem Podium? Keine Chance, sich mit Männern in höheren Klassen zu messen."

Die DTM-Pilotin betonte bereits in der Vergangenheit, dass sie es nicht förderlich empfände, wenn sich Frauen in einer eigenen Rennserie abschotten.

Ihr Standpunkt: Wenn eine Frau in der Formel 1 fahren und sich dort mit Männern messen will, muss sie dies auch auf dem Weg nach oben tun - und sich nicht in einer eigenen Serie abschotten. Aus diesem Grund entschied sie sich selbst für den Wettkampf mit Männern in der DTM.