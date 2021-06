Chemnitzer FC distanziert sich von rechtsradikalen Parolen

Regionalligist Chemnitzer FC reagiert fassungslos auf Aufnahmen von "Personen mit rechtsradikalen Parolen". Diese würde "den Ruf des Klubs in den Dreck ziehen".

Der Verein habe "völlig fassungslos und mit größtmöglichem Entsetzen" Kenntnis von Videos und Fotoaufnahmen erhalten, die eine Gruppe zeigen, die am Samstagabend mit solchen Parolen durch die Straßen von Most zieht. Das teilte der Verein aus der Regionalliga Nordost am Sonntag mit.