DFB: Wolfgang Niersbach über Sommermärchen-Affäre und Rücktritt als Präsident

Sommermärchen-Skandal: So sieht Niersbach seine Rolle

Der inzwischen 70-Jährige war am 9. November 2015 im Zuge der Affäre um die Vergabe der WM 2006 nach Deutschland von seinem Amt zurückgetreten. Bei der Affäre ging es vor allem um eine Überweisung des DFB im April 2005 in Höhe von 6,7 Millionen Euro über die FIFA an den inzwischen verstorbenen Unternehmer Robert Louis-Dreyfus.