EM: Ungarns Verbandspräsident bittet Fans um Mäßigung

Der ungarische Fußballverband hat seine in Verruf geratenen Fans vor dem letzten EM-Spiel in Budapest zur Mäßigung aufgerufen.

Verbandspräsident Sandor Csanyi richtete sich über die Sozialen Medien direkt an die Zuschauer, die das Achtelfinale am Sonntag zwischen den Niederlanden und Tschechien (18.00 Uhr im LIVETICKER) in der Puskas-Arena verfolgen: "Ich bitte alle, ihre Unterstützung in jeder Hinsicht sportlich zu zeigen."