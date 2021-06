Formel 1: Sebastian Vettel wählt Grüne, CDU-Berater giftet: "Heuchlerisch! Absurd!"

Sebastian Vettel will als Formel-1-Fahrer die Grünen wählen - und wird für diese Aussage heftig angegangen. Mercedes-Boss Toto Wolff springt dem Deutschen zur Seite.

So hatte der CDU-Berater Axel Wallrabenstein bei Twitter für die entsprechende Meldung nur drei Lach-Emojis übrig und wurde auf Nachfrage eines anderen Users, was denn sein Argument sei, deutlich.

"Ernsthaft? Zahlt Steuern in der Schweiz, fliegt im Privatjet um die Welt. Rast seit Jahren völlig umweltfeindlich über Pisten", schrieb der PR-Profi über Vettel: "Wie heuchlerisch kann man eigentlich unterwegs sein? Völlig absurd!"

Auch auf einen weiteren Einwurf, was Vettel denn sonst wählen solle, wurde es kräftig. "Keine Ahnung, was latent umweltverschmutzende Steuerflüchtlinge wählen könnten", giftete Wallrabenstein, Chairman einer PR-Agentur.

Vettel setzet sich für Umdenken in Formel 1 ein

Tatsächlich setzt sich Vettel - trotz seines wenig klimafreundlichen Jobs - für ein Umdenken in der Formel 1 und mehr Umweltschutz ein und betonte zuletzt im SPORT1 -Interview, die Königsklasse des Motorsports müsse sich ihrer Verantwortung bewusst sein.

"Sie muss eine Vorreiterrolle einnehmen, sonst hat sie in Zukunft einen schweren Stand. Die Formel 1 ist ja dafür bekannt, dass sie schon immer Innovationen auf die Straße gebracht hat, die uns allen geholfen haben", erklärte Vettel: "Zum Beispiel sind die heutigen Formel-1-Motoren die effizientesten Antriebe, die es gibt. Aber auch was die Sicherheit betrifft: ABS, Traktionskontrolle - das sind alles Dinge, die im Rennsport entwickelt wurden und dann in Serie gingen."