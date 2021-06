DFB-Training ohne Gündogan und Rüdiger

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihre Vorbereitung auf den Achtelfinal-Klassiker gegen England ohne Ilkay Gündogan und Antonio Rüdiger fortgesetzt. Gündogan fehlte beim Training am Sonntagmorgen in Herzogenaurach aufgrund einer Schädelprellung, die er sich im Spiel gegen Ungarn (2:2) zugezogen hatte.

Rüdiger pausierte wegen einer Erkältung. Er soll am Nachmittag eine individuelle Einheit absolvieren. Nach derzeitigem Stand können aber beide Spieler mit zum Spiel gegen England am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) nach London reisen.

Da die UEFA den Rasen im Wembley-Stadion schonen will, wird auch das Abschlusstraining des DFB-Teams am Montag in Herzogenaurach stattfinden. Um 16.30 Uhr hebt dann in Nürnberg der Flieger Richtung London ab.