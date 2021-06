Nationalmannschaft: Ilkay Gündogan und Antonio Rüdiger fehlen im Training

Vor dem deutschen EM-Achtelfinale gegen England am Dienstag ( EM 2021: England - Deutschland, Dienstag 18 Uhr im LIVETICKER ) in London haben zwei DFB-Stars im Training gefehlt.

Rüdiger soll am Nachmittag eine individuelle Einheit absolvieren. Beide Spieler, die in allen Gruppenspielen in der Startelf standen, sollen nach derzeitigem Stand mit nach England reisen.

Bundestrainer Joachim Löw standen damit im Adi-Dassler-Stadion in Herzogenaurach 23 Spieler zur Verfügung, da auch Lukas Klostermann (Muskelverletzung im Oberschenkel) weiter nicht am Mannschaftstraining teilnehmen kann. Der Leipziger absolvierte eine Einheit im Fitnesszelt neben dem Rasenplatz.

Da die UEFA den Rasen im Wembley-Stadion schonen will, wird auch das Abschlusstraining des DFB-Teams am Montag in Herzogenaurach stattfinden. Um 16.30 Uhr hebt dann in Nürnberg der Flieger Richtung London ab.