Bale macht für Wales weiter: "Ich liebe es"

Der walisische Fußballstar Gareth Bale will seine Nationalmannschaftskarriere auch nach dem EM-Aus fortsetzen. "Ich will weiterspielen. Ich liebe es, für Wales zu spielen. Ich werde es bis zu dem Tag tun, an dem ich mit dem Fußball aufhöre", sagte der 31-Jährige dem walisischen TV-Sender S4C.