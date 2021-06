Toto Wolff: Vertragsgespräche mit Lewis Hamilton in der "heißen Phase"

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff geht von einer zeitnahen Vertragsverlängerung mit Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (36) aus (Das Rennen am Sonntag ab 15.00 Uhr im LIVETICKER) .

"Wenn ich sagen würde, der Vertrag ist schon unterschrieben, wäre das nicht korrekt", sagte der 49-Jährige der Bild am Sonntag : "Aber über den Status von Sondierungsgesprächen sind wir hinaus. Jetzt geht es in die heiße Phase."

Bottas-Trennung nicht beschlossen

Man sei "weit näher an einer Einigung als an einer Trennung. Weil wir uns eben auch einig waren, dass es besser ist, nicht wie in diesem Jahr erst im Februar zu verhandeln." Hamilton war ohne gültigen Vertrag ins Jahr gegangen und hatte dann lediglich für eine Saison verlängert, das hatte Spekulationen um ein Karriereende im Winter befeuert.