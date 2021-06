US-Trials: Hammerwerferin Berry wendet sich während Nationalhymne ab

Hammerwerferin Gwen Berry hat bei den Trials der US-Leichtathleten mit einem Protest während der Nationalhymne für Aufsehen gesorgt. Die 31-Jährige wandte sich beim Erklingen der Hymne zunächst ab, im Anschluss hielt sie ein T-Shirt mit der Aufschrift "Activist Athlete" in die Höhe. Berry hatte zuvor den dritten Platz beim nationalen Ausscheidungswettkampf in Eugene/Oregon belegt und sich damit für die Olympische Spiele in Tokio qualifiziert.