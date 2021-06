Gislason benennt Kader für Gold-Mission bei Olympia

Am Montag benennt Bundestrainer Alfred Gislason seine 17 Handballer für die Gold-Mission bei Olympia. Die endgültige Nominierung des Aufgebots für die Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) erfolgt durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) am Dienstag auf Empfehlung Gislasons.

Die Vorbereitung auf Olympia beginnt am 5. Juli in Herzogenaurach. Das DHB-Team bestreitet in diesem Zusammenhang auch Länderspiele in Nürnberg gegen Brasilien (9. Juli, 20.15 Uhr) sowie Ägypten (11. Juli, 15.05 Uhr/beide Sport1). - Der vorläufige 28er-Kader in der Übersicht: