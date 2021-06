EM: Christoph Kramer kritisiert Pfiffe gegen Leroy Sané

Achtelfinal-Kracher gegen England! D er EM-Doppelpass mit u.a. Stefan Effenberg und Wolfgang Niersbach am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Kramer: Sané-Diskussion "Quatsch"

"Die Diskussion um Leroy Sané ist so ein Quatsch", betonte der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach am Samstagabend im ZDF .

Generell sei er der Meinung, "dass Pfiffe im eigenen Stadion sowieso nichts bringen. Da muss sich dann jeder fragen: Was bringt das jetzt, wenn ich den Jungen auspfeife? Der wird dadurch nicht besser."

Kramer spricht von "Doppelmoral"

Sané habe gegen Ungarn, "auch wenn nicht alles geklappt hat, alles gegeben und Gas gegeben. In der ersten Halbzeit hat er vier-fünf Dinger im Gegenpressing zurückgeholt. Das ist auch untypisch für ihn."

Kramer: "Es wird niemals besser, wenn du pfeifst"

Doch Kramer fragt sich: "Was machst du als Fan, wenn du da sitzt? Du regst dich ein bisschen emotional darüber auf, dass die Deutschen jetzt nicht Ungarn in der ersten Halbzeit 3:0 wegfideln – und dann fängst du an zu pfeifen."