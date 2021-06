Hymnen-Ärger bei Olympia-Qualifikation um Gwenn Berry

Knapp vier Wochen vor Beginn der Sommerspiele gibt es in den USA Hymnen-Ärger. Sportlich setzen gleich mehrere US-Stars Ausrufezeichen vor den Spielen.

Grund für Berrys Ärger: Eigentlich wird bei den US-Trials nur einmal am Abend die Hymne gespielt und im Gegensatz zu Olympia nicht bei Siegerehrungen - nicht so am Samstag. "Ich habe das Gefühl, es war ein abgekartetes Spiel", erklärte Berry hinterher ihre Reaktion: "Sie haben das mit Absicht gemacht. Ich war angepisst, um ehrlich zu sein."