NBA: Drama um Paul George, Suns gewinnen Krimi bei Clippers

Drama um George in der Schlussphase

So musste Clippers-Star Paul George in dieser Phase dreimal an die Linie - und traf nur die Hälfte seiner Freiwürfe. Zwar vergab er den letzten Versuch beim Stand von 80:82 absichtlich, um seinem Team per Rebound noch eine Wurfchance zu geben, insgesamt zeigte er in dieser Phase aber entscheidend Nerven.