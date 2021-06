Nach Bottas-Dreher: "Armageddon-Szenarien" in der Formel 1

Bottas muss drei Plätze in der Startaufstellung zurück © AFP/SID/JOE KLAMAR

Spielberg bei Knittelfeld (SID) - Der Mercedes von Valtteri Bottas drehte sich rasant in der Boxengasse, die Konkurrenz schäumte, die Regelhüter bestraften den Finnen - bei den Silberpfeilen dagegen ärgerte man sich über die wohlkalkulierte Empörung der Gegner. "Es ist sehr unterhaltsam", sagte Motorsportchef Toto Wolff in Spielberg, "wie schnell einige Sportdirektoren mit Armageddon-Szenarien um die Ecke kommen. Es ist gut, dass der Funk offen ist, dann haben wir alle was zu lachen."