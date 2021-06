Zverev von Trainerdiskussion genervt: "Brauche keinen zehnmaligen Grand-Slam-Champion"

Alexander Zverev sieht keinen Bedarf an einem neuen prominenten "Starcoach" und ist genervt von Diskussionen um sein Trainerteam. "Es ist ein Mythos, dass du einen zehnmaligen Grand-Slam-Champion brauchst, um einen Grand Slam zu gewinnen", sagte Deutschlands bester Tennisspieler vor dem Start des Rasen-Highlights in Wimbledon am Montag: "Das haben alle Spieler jetzt bewiesen, dass es nicht so ist."