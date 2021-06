AEW Dynamite: Luke-Perry-Sohn Jungle Boy in emotionalem Titel-Kracher

Im Hauptkampf von AEW Dynamite, der TV-Show des WWE-Rivalen All Elite Wrestling, forderte Jungle Boy World Champion Kenny Omega heraus. Vor den Augen von Mutter Rachel und Schwester Sophie stellten Omega und er einen emotionalen und sehenswerten Titel-Kracher auf die Beine.

Jungle Boy schien dicht vor dem Sieg gegen Kenny Omega

Jungle Boy, der sich den Titelkampf mit seinem umjubelten Sieg bei der Casino Battle Royale beim vergangenen Pay Per View Double or Nothing gesichert hatte, zog wie immer mit seinen Gefährten Luchasaurus und Marko Stunt und mit seinem zum Kult gewordenen Theme "Tarzan Boy" von der Italodisco-Band Baltimora aus den Achtzigern ein und hatte die Fans hinter sich (Luchasaurus: Dieser frühere WWE-Wrestler steckt unter der Maske).