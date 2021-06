Formel 1, Spielberg: Bottas ärgert sich über Strafe, attackiert McLaren

Valtteri Bottas ist überhaupt nicht einverstanden damit, dass er für seinen Dreher in der Boxengasse bestraft wird. Er ist sauer auf die Rennleitung und McLaren.

Der spektakuläre Dreher von Valtteri Bottas in der Boxengasse beim Freitagstraining war nicht nur gefährlich, er sorgt auch einen Tag später noch für großen Ärger.

Der finnische Mercedes-Pilot erreichte im Qualifying zum Großen Preis der Steiermark Platz zwei, muss das Rennen am Sonntag ( ab 15.00 Uhr im LIVETICKER) aber von Platz fünf aus in Angriff nehmen.

Bottas sauer auf McLaren

Mechaniker des Teams hatten seinen Boliden am Freitag zwar wieder in die Spur gesetzt, nur kurze Zeit später aber Sanktionen gegen Bottas gefordert. ( Fahrerwertung der Formel 1 )

Das kam beim Finnen überhaupt nicht gut an. "Wenn andere Teams ihre Chance sehen, beschweren sie sich, wie gefährlich es doch war und so weiter", sagte er und legte nach: "In diesem Sport versucht immer jeder, den anderen zu bescheißen und abzuzocken."