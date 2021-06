EM 2021: So will Leroy Sané gegen England zurückschlagen

Am Samstag machte er jedoch eine Ausnahme. Denn niemand Geringeres als Leroy Sané bat ihn, sich nach der Vormittagseinheit, die um 11 Uhr begann, nochmal ins Tor zu stellen. ( Spielplan & Ergebnisse der EM 2021 )

Der Grund ist einfach: Sané wollte sich in seiner Sonderschicht das Torgefühl zurückholen. Bei dieser EM ist er noch ohne Torbeteiligung. Nach SPORT1 -Informationen bekam er 20 Minuten lang auf dem Adi-Dassler-Sportplatz in Herzogenaurach Zuspiele von Manuel Neuer. Im ersten Kontakt verarbeite er die Bälle, im zweiten schloss er sie zumeist von außerhalb des Strafraums ab und drosch sie Leno um die Ohren.

Leroy Sané nach Ungarn-Spiel hart kritisiert

Zahlreiche Experten stellten ihn für seine Leistung gegen Ungarn (2:2) an den Pranger . Im dritten EM-Gruppenspiel durfte sich der Bayern-Star erstmals in der Startelf beweisen, nachdem er zuvor nur zu zwei kurzen Joker-Einsätzen kam.

Gegen die tiefstehenden Ungarn tat sich der 33-malige Nationalspieler (sieben Tore) in der Offensive schwer, dafür ackerte er in der Defensive mit. Doch er weiß auch, dass die Erwartungshaltung an ihn immens ist. Fußball-Deutschland erhofft sich vom DFB-Hoffnungsträger temporeiche Dribblings und Tore. Gesehen hat man davon bislang wenig.