Formel 1: Steiermark-GP mit Hamilton und Vettel live im TV, Stream, Ticker

Max Verstappen startet von der Pole Position beim Großen Preis der Steiermark. Mit seinem zweiten Sieg in Folge könnte er weiter Abstand zu Lewis Hamilton schaffen.

Kann Max Verstappen in der Steiermark seine WM-Führung vor Lewis Hamilton ausbauen?

Aber nicht nur aus Fahrersicht hofft Mercedes auf eine Trendwende beim Red-Bull-Heimspiel. Immerhin gewann in Baku Sergio Perez und damit ebenfalls ein Red-Bull-Fahrer. Allein in diesen drei Rennen haben die Silberpfeile in der Teamwertung 37 Punkte auf die Österreicher verloren.