Basketball: Frankreich zum fünften Mal in Folge im Finale der Frauen-EM

Die französischen Basketballerinnen stehen zum fünften Mal in Folge im EM-Finale. Der zweimalige Europameister gewann sein Halbfinale am Samstagabend in Valencia gegen Belarus 73:61 (38:30) und spielt am Sonntagabend (21.00 Uhr) an gleicher Stelle gegen Serbien, das sich gegen Belgien äußerst knapp 74:73 (36:33) durchsetzte.