Wimbledon 2021: Federer, Zverev, Djokovic, Kerber LIVE im TV, Stream, Ticker

Wimbledon: Tag 1 mit Djokovic

Die Wimbledon Championship gehen in die 134. Auflage. Bereits am ersten Tag gibt sich Titelverteidiger und Topfavorit Novak Djokovic die Ehre. SPORT1 hat alle Fakten.

Endlich wieder Wimbledon!

Nachdem im vergangenen Jahr die Wimbledon Championships wegen Corona zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg abgesagt werden mussten, dürfen sich die Tennisfans in diesem Jahr auf die 134. Ausgabe des Rasenklassikers freuen. Vom 28. Juni bis zum 11. Juli schaut die ganze Tenniswelt nach London. (Ausgewählte Spiele in Wimbledon LIVE im SPORT1-Ticker)

Wimbledon 2021: Djokovic und Federer im Fokus

Bei den Herren steht vor allem das Duell zwischen Titelverteidiger und Topfavorit Novak Djokovic und Herren-Rekordsieger Roger Federer im Fokus. Der Schweizer könnte mit seinem neuntem Triumph auf dem "Heiligen Rasen" gleich doppelt jubilieren. Einerseits würde er damit seinen 21. Grand-Slam-Erfolg feiern und wäre wieder alleiniger Spitzenreiter in dieser Rubrik. Zum anderen würde er damit mit Martina Navratilova gleichziehen, die mit neun Titeln bislang die alleinige Bestmarke hält.

Doch auch für den Serben wäre ein Triumph bei der diesjährigen Ausgabe in Wimbledon besonders. Es wäre sein 20. Sieg bei einem Grand Slam, womit er mit Federer und Rafael Nadal gleichziehen würde. Dazu hätte er damit nach seinen Triumphen bei den Australian Open und den French Open weiterhin die Chance auf dne Golden Slam in diesem Jahr - ein gewichtiges Argument in der ewigen Diskussion um den besten Tennisspieler aller Zeiten.

Aber auch aus deutscher Sicht darf man sich auf das Turnier freuen. Alexander Zverev hat mit seinem Halbfinaleinzug in Paris gezeigt, dass er in absoluter Topform ist. Und auch bei den Damen hat Angelique Kerber mit ihrem Turniererfolg in Bad Homburg - die Generalprobe für Wimbledon - bewiesen, dass in diesem Jahr mit ihr zu rechnen ist.

SPORT1 präsentiert alle wichtigen Fakten rund um das prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt.

Wimbledon: Die Topspiele am ersten Tag

Center Court

Djokovic - Draper im SPORT1-Liveticker

Stephens - Kvitova

Murray - Basilashvili im SPORT1-Liveticker

No.1 Court

Niculescu - Sabalenka

Tsitsipas - Tiafoe

Swiatek - Hsieh

Alle deutschen Partien am ersten Tag

Herren

Vesely - Hanfmann

Opelka - Koepferim SPORT1-Liveticker

Otte - Rinderknech

Soonwoo - Masur

Shapovalov - Kohlschreiber im SPORT1-Liveticker

Damen

Alexandrova - Siegemund

Zhu - Barthel

Wimbledon 2021: Die Favoriten auf den Sieg

Novak Djokovic geht als der große Favorit in das Turnier. Bei seinem Triumph bei den Australian Open und in Roland Garros hat er bewiesen, dass er körperlich und spielerisch auf Topniveau ist. Noch ist für den Serben mit Olympia in diesem Jahr der Golden Slam möglich - ein gewichtiges Argument im Kampf um den Titel des besten Tennisspielers aller Zeiten.

Ob Roger Federer diesen Triumph verhindern kann, ist fraglich. Immerhin steht der Schweizer kurz vor seinem 40. Geburtstag. Aber in seinem Wohnzimmer kann bei ihm alles möglich sein.

Mega-Comeback! Djokovic triumphiert bei den French Open

Bei Alexander Zverev stimmt zwar die Form, wie der Halbfinaleinzug in Paris bewiesen hat, aber wie die gesamte junge Garde mit Daniil Medwedew (Russland) oder Stefanos Tsitsipas (Griechenland) hat auch der Hamburger auf Rasen kaum Erfolge vorzuweisen. Er selbst sagt, Wimbledon sei für ihn der am schwierigsten zu gewinnende Grand Slam. Bislang kam er auf dem "heiligen Rasen" nur einmal ins Achtelfinale. Zverev startet gegen den niederländischen Qualifikanten Tallon Griekspoor, auf Djokovic könnte er erst im Finale treffen.

Wer ist bei den Frauen in der Favoritenrolle?

So klar die Lage bei den Männern ist, so offen ist das Feld bei den Frauen. Als Weltranglistenerste ist die Australierin Ashleigh Barty natürlich Titelanwärterin, dazu kommen US-Superstar Serena Williams auf der Jagd nach dem 24. Grand-Slam-Titel, die zweimalige Turniersiegerin Petra Kvitova (Tschechien) oder Aryna Sabalenka (Belarus). US- und Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka nimmt sich nach dem geräuschvollen Abgang von den French Open eine Pause und will erst bei Olympia wieder angreifen. Die rumänische Titelverteidigerin Simona Halep sagte wegen einer Wadenverletzung ab.

Wie stehen die Chancen von Angelique Kerber?

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin tat sich seit Monaten extrem schwer, bei den vergangenen drei Major-Turnieren scheiterte sie stets schon in der ersten Runde. Bei ihrem Heimturnier in Bad Homburg zeigte die Formkurve in dieser Woche aber steil nach oben, und Wimbledon ist nicht erst seit dem Titelgewinn 2018 ein gutes Pflaster. Die Serbin Nina Stojanovic ist eine machbare Auftaktgegnerin, doch schon in der dritten Runde könnte es gegen Williams zur Neuauflage des Endspiels vor drei Jahren kommen.

Welche deutschen Profis sind noch am Start?

Bei den Frauen sind neben Kerber nur drei weitere Deutsche dabei: Andrea Petkovic, Laura Siegemund und Mona Barthel. Etwas stärker ist das Männer-Feld aufgestellt, hier sind außer Zverev auch Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer und Philipp Kohlschreiber vertreten. Yannick Hanfmann und die Qualifikanten Daniel Masur und Oskar Otte sind zudem erstmals im Wimbledon-Hauptfeld dabei. Einen besonders dicken Brocken zum Auftakt hat Struff mit dem Weltranglistenzweiten Daniil Medwedew erwischt.

Was ist besonders?

Auch in diesem Jahr hat die Corona-Pandemie ihre Auswirkungen auf das Turnier. Nur 21.000 Besucher dürfen pro Tag auf die Anlage im Südwesten Londons, das entspricht 50 Prozent der normalen Auslastung. Die Finals der Frauen (10. Juli) und Männer (11. Juli) sollen jedoch vor 15.000 Fans im ausverkauften Centre Court stattfinden. Dazu wird zum letzten Mal der "Middle Sunday", der spielfreie Sonntag am Ende der ersten Turnierwoche, zelebriert. Im kommenden Jahr wird die 144-jährige Tradition als Alleinstellungsmerkmal aufgegeben.

Wo wird Wimbledon übertragen?

TV:Sky

Stream:SkyGo

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

