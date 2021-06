Handball: TuS N-Lübbecke zweiter Aufsteiger in die Bundesliga

Der TuS N-Lübbecke kehrt nach drei Jahren in die Handball-Bundesliga zurück. Die Mannschaft von Trainer Emir Kurtagic besiegte am Samstag den TuS Ferndorf mit 33:27 (13:10) und folgt dem HSV Hamburg in die Eliteliga. Weil der bereits am Dienstag aufgestiegene HSV mit 27:28 (14:14) bei der SG BBM Bietigheim patzte, schloss N-Lübbecke die Saison als Tabellenerster ab.