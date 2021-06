EM 2021: Das steckt hinter den kuriosen Mannschaftsbildern von Wales

Gareth Bale und Co. haben es auch bei der EM getan: Die walisische Nationalmannschaft verwundert regelmäßig mit kuriosen Mannschaftsbildern. Das steckt dahinter.

Vielmehr sorgen die ungewöhnlichen Mannschaftsbilder der Waliser bei Zuschauern und Fans regelmäßig für Verwunderung. So auch bei der EM und im Achtelfinale gegen Dänemark, das das Team um Superstar Gareth Bale mit 0:4 verlor.

Aber was steckt hinter den kuriosen Fotos?

Kuriose Wales-Teamfotos: "Wir waren da einfach nicht gut drin"

"Erst haben wir uns damit nicht befasst, aber dann kamen immer mehr Bilder zusammen und es war schrecklich - also dachten wir, wir können es einfach so lassen", so Ledley.